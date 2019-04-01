В здании дома на Бармалеева нашли снаряд времен ВОВ

Дом на Бармалеева построили в 1912 году. Фото: Яндекс.Панорама

Дом на Бармалеева построили в 1912 году. Фото: Яндекс.Панорама

Жителей вывели на улицу, прибыли спасатели, саперы и Росгвардия.

На Петроградской стороне Санкт-Петербурга жителей вывели из дома на ул. Бармалеева, сообщили Gazeta.SPb в администрации Петроградского районе 1 апреля. В доме 24 шел ремонт и тут рабочие обнаружили в полу снаряд времен ВОВ. Рабочие немедленно вызвали спасателей, кроме пожарных приехали и сотрудники Росгвардии, и саперы.

По предварительной информации, никто не пострадал. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга позже сообщили, что опасности снаряд не представляет. Рабочие, к счастью, не стали разбирать стену, в которой торчал снаряд, и абсолютно правильно вызвали спасателей.

По данным Смольного, в доме 24 на ул. Бармалеева живет 79 человек, здание построено в 1912 году. Капитальный ремонт проводили в 2005 и 2011 году.

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