Особняк Поклевского-Козелла получил охрану от КГИОП

Дом на улице Якубовича построили в стиле барокко, но позже он воспринял влияние классицизма и советской архитектуры.

КГИОП постановил включить в список памятников культурного наследия регионального значения особняк Поклевского-Козелла на ул. Якубовича, сообщили в комитете Санкт-Петербурга 1 апреля. Дом в стиле барокко получил фасад позднего классицизма — а затем свой след оставила на нем и советская неоклассика.

Здание построили в период с 1737 по 1753 год. Поклевские-Козеллы, в чью честь назван дом — польский дворянский род, Викентий Альфонсович, которому достался дом в начале XX века, инициировал кардинальную перестройку здания. Владелец получил от отца крупное предприятие по продаже вина, занимался горным делом и золотодобычей. С 50-ых годов здание не перестраивали. Сейчас в нем находится Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что комитет по благоустройству опубликовал график уборки улиц Санкт-Петербурга.