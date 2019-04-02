Неудачливый наркоторговец отправится на 10 лет в колонию

Мужчина лишится свободы за покушение на сбыт более 100 грамм амфетамина Фото: Pixabay

Мужчина лишится свободы за покушение на сбыт более 100 грамм амфетамина Фото: Pixabay

Суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан, признанного виновным за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Согласно материалам дела, Сергей Пестриков, находясь с мая по сентябрь 2018 года на территории Петербурга, решил заработать путем продажи наркотических и психотропных веществ.

Для реализации своих корыстных целей он приобрел в Интернете психотропное вещество — амфетамин, массой 114 грамм. Однако задуманное злодеяние не успело принести ожидаемые плоды: мужчина был задержан полицейскими, сообщили в городской прокуратуре.

Злоумышленник частично признал свою вину в совершении данного преступления.

Суд назначил Пестрикову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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