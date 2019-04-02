В “Пулково” задержали свыше тысячи норковых шкурок

Груз из Канады вызвал вопросы у инспекторов Россельхознадзора.

В аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга остановили груз норковых шкурок, которые прибыли в Россию из Торонто, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 2 апреля.

Из Канады в Санкт-Петербург привезли 1105 шкурок, сейчас их оставили в грузовом терминале аэропорта. Как сообщают сотрудники ведомства Санкт-Петербурга, в документах на товар не было ни данных о количестве товара (пересчитывали ли таможенники шкурки вручную, в ведомстве не уточнили), ни сведений о враче, который оформил ветеринарный сертификат.

По данным в сети, шкурки норки в Санкт-Петербурге стоят от 1000 рублей. Из Канады в Россию импортируют по большей части неорганическое сырье, части реакторов и лекарства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Пулково” начал работу по летнему расписанию.