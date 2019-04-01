Аэропорт “Пулково” начинает работу по летнему расписанию

Число маршрутов увеличится, на некоторых уже существующих увеличат количество рейсов.

Аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга перешел на летнее расписание с 31 марта по 26 октября, сообщили Gazeta.SPb в “Пулково” 1 апреля. Это значит, что в воздушной гавани откроют 11 дополнительных маршрутов, а по 50 направлениям увеличится число рейсов.

Список дополнительных маршрутов включает: Измир, Ольбию, Пальму-де-Майорку, Эйлат, китайские города Санья, Ханчжоу, Фучжоу. По России из Санкт-Петербурга можно будет напрямую полететь в Иркутск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Элисту, сообщили в аэропорту Санкт-Петербурга.

Администрация аэропорта сообщает, что в комплексе откроют новые рестораны и магазины, летом в “Пулково” обновят детские зоны. Расширит воздушная гавань и сотрудничество с сервисом kiwi.com, с помощью алгоритмов которого клиентам начнут предлагать 3650 комбинаций рейсов в “Пулково” Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Пулково” появился рейс в Нурсултан.