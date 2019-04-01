Аэропорт “Пулково” начинает работу по летнему расписанию

В летнем режиме аэропорт проработает до 26 октября. Фото:
В летнем режиме аэропорт проработает до 26 октября. Фото: "Пулково"

Число маршрутов увеличится, на некоторых уже существующих увеличат количество рейсов.

Аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга перешел на летнее расписание с 31 марта по 26 октября, сообщили Gazeta.SPb в “Пулково” 1 апреля. Это значит, что в воздушной гавани откроют 11 дополнительных маршрутов, а по 50 направлениям увеличится число рейсов.

Список дополнительных маршрутов включает: Измир, Ольбию, Пальму-де-Майорку, Эйлат, китайские города Санья, Ханчжоу, Фучжоу. По России из Санкт-Петербурга можно будет напрямую полететь в Иркутск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Элисту, сообщили в аэропорту Санкт-Петербурга.

Летом в «Пулково» добавят магазинов и ресторанов. Фото: «Пулково»

Администрация аэропорта сообщает, что в комплексе откроют новые рестораны и магазины, летом в “Пулково” обновят детские зоны. Расширит воздушная гавань и сотрудничество с сервисом kiwi.com, с помощью алгоритмов которого клиентам начнут предлагать 3650 комбинаций рейсов в “Пулково” Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Пулково” появился рейс в Нурсултан.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аэропорт пулково лето маршруты расписание рейсы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский застройщик рассказал об увеличении прибыли в 2018 году
Ресторанный фестиваль в Петербурге стал главным гастрособытием весны
Синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге
Аэропорт “Пулково” начинает работу по летнему расписанию
Авторы граффити по Пушкину рассказали о его создании
“Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе
Раненый в декабре 2017-го мужчина получит компенсацию
Петербуржец скрыл место работы, чтобы не платить алименты