В Пулково появился рейс в Нур-Султан

Столица Казахстана Астана недавно была переименована в Нур-Султан. Новое наименование города произведено в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан на протяжении 30 лет и покинул пост чуть более недели назад, 19 марта 2019 года.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в столицу Казахстана с новым названием пройдет сегодня, 29 марта, в 11 часов вечера из аэропорта Пулково. Данная информация появилась на табло с расписанием рейсов в аэропорту Петербурга.

В остальном всё осталось без изменений. Рейс производит прежняя компания – Air Astana. Осуществляться он будет на прежних самолетах A320. Кроме того, изменений в расписании рейсов так же не наблюдается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг среди регионов России по гендерному равенству.