Обрушение лестниц в ЖК «Лондон Парк» унесло жизнь одного монтажника

Cегодня, 2 апреля, в Петербурге произошло ЧП: обрушились лестничные пролеты в одном из корпусов ЖК «Лондон Парк». В результате инцидента погиб один рабочий.

Как сообщает «Мойка78», днём, 2 апреля, в жилом комплексе произошло обрушение лестниц, начиная с 14-го этажа. На месте происшествия находилось двое монтажников. Один скончался на месте, второй остался в живых.

В МЧС РФ по Петербургу не смогли назвать точное количество лестничных пролетов, подвергшихся обрушению.

Напомним, что строительство ЖК «Лондон Парк» ведется на проспекте Просвещения, 43. Застройщиком является «Л1 строительная компания №1».

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