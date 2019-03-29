Дольщик умер так и не дождавшись квартиры в ЖК «Прибалтийский»

Корпуса обещают сдать уже на протяжении шести лет, но люди до сих пор не получили ключей. Кто-то и вовсе не получит их никогда.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. На прием к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко пришла женщина, которая рассказала историю своего ожидания. Она вместе с мужем стали дольщиками ГК «Город» и безуспешно ждали заезда. Мужчина так и не побывает в новой квартире – недавно он скончался.

Горожанка поведала, что они купили жилье, чтобы получить прописку и иметь возможность устроиться на работу. Сейчас у женщины нет ни постоянного заработка, ни студии, а скоро ей выходить на пенсию.

Линченко, выслушав ее, пообещал, что она получит ключи совсем скоро – в течение нескольких месяцев, передает издание «Мойка78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обыски в церкви саентологии Петербурга были связаны с долевым строительством. В деле фигурируют 800 млн рублей и 400 обманутых дольщиков.