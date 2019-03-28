Обыски в церкви саентологии Петербурга были связаны с долевым строительством. В деле фигурируют 800 млн рублей и 400 обманутых дольщиков

Уголовное дело возбуждено еще в июне 2017 года Фото: http://mosday.ru

Уголовное дело возбуждено еще в июне 2017 года Фото: http://mosday.ru

Обыски утром проходили на территории петербургской сайентологической церкви, а также в московских филиалах.

Обыски проводили сотрудники полиции совместно с ФСБ России. Общественную организацию проверяли в рамках уголовного дела. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что обыски организованы в рамках ранее возбужденного уголовного дела об обманутых дольщиках. Как стало известно ранее, петербургский суд признал Екатерину Заборскую виновной в мошенничестве. Она, находясь в статусе представителя нескольких ЖСК, заключила 29 договоров о предоставлении жилья на сумму более 33 миллионов рублей. Собственности у нее не было, но деньги на получила.

По уточненной информации полиции, уголовное дело возбуждено в июне 2017 года. Денежные средства принадлежали участникам одного из жилищно-строительных кооперативов, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти.

В деле фигурируют также 400 обманутых дольщиков, общая сумма хищения — 800 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургскую церковь саентологии пришли с обысками.