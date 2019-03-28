В петербургскую церковь саентологии пришли с обысками

В московских представительствах Церкви саентологии и в местах проживания членов организации в Москве также проходят проверки. Фото: https://moika78.ru/оперативная съемка

В московских представительствах Церкви саентологии и в местах проживания членов организации в Москве также проходят проверки. Фото: https://moika78.ru/оперативная съемка

К проверке подключились силовые структуры. Обыски организованы в рамках ранее возбужденного уголовного дела об обманутых дольщиках.

Обыски начались сегодня днем, сообщает “Мойка78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В здание церкви, которая расположена в доме 3 по улице Бабушкина, проводят проверки не только правоохранительные органы, но и силовые структуры.

Сообщается, что в московских представительствах церкви саентологии и в местах проживания членов организации в Москве также проходят проверки.

Обыски организованы в рамках ранее возбужденного уголовного дела об обманутых дольщиках. Как стало известно ранее, петербургский суд признал Екатерину Заборскую виновной в мошенничестве. Она, находясь в статусе представителя нескольких ЖСК, заключила 29 договоров о предоставлении жилья на сумму более 33 миллионов рублей. Собственности у нее не было, но деньги на получила.

После всю сумму мошенница внесла в кассу религиозной организации “Сайентологическая церковь Москвы”. Представители церкви причастность Заборской к их деятельности отрицают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве. В здании правительства края проходят обыски.