Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве. В здании правительства края проходят обыски

Губернатором Хабаровского края Ишаев был с 1991 года. Фото: http://blog.svinchukov.ru
Губернатором Хабаровского края Ишаев был с 1991 года. Фото: http://blog.svinchukov.ru

Помимо проверки в здании правительства Хабаровского края, проверка проходит и в некоторых коммерческих организациях.

Как сообщает источник в правоохранительных органах Дальнего Востока “РИА. Новости”, в здании правительства Хабаровского края проходят обыски. Также правоохранительные органы проверяют некоторые коммерческие организации. В этот же день, 28 марта, в Москве был задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

На данный момент причины обысков и задержания не известны.

Отметим, в 2009-2013 годах Ишаев занимал также должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Губернатором Хабаровского края Ишаев был с 1991 года. В 2012 году он возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 года пять лет Ишаев в должности вице-президента был советником “Роснефти” по координации проектов ДФО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заместителя главы Майкопа задержали за взятку.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Виктор Ишаев губернатор задержание обыски хабаровский край
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