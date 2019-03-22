Заместителя главы Майкопа задержали за взятку

Михаил Галушко обвиняется в получении взятки. Фото: https://maikop.ru/
Михаил Галушко обвиняется в получении взятки. Фото: https://maikop.ru/

В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе.

Инцидент произошел сегодня, 22 марта, в Республике Адыгея в городе Майкоп. Обвиняемый, находясь в своем кабинете, принял женщину. Местная жительница передала чиновнику 90 тысяч рублей, чтобы он совершил противозаконное действие. Данный акт расценили как получение взятки должностным лицом. В ближайшее время судьба заместителя главы администрации Майкопа станет известна, говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Республике Адыгея. На данный момент специалисты проводят проверку.

В местной прессе уточняется, что в администрации не только отказались комментировать случившееся, но даже заявили, что все это – слухи. На сайте сказано, что чиновник отвечал за ЖКХ, благоустройство и многое другое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что студентка из Майкопа помогла приюту погасить долг в размере 340 тысяч рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
взятка майкоп мэр
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