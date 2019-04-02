После столкновения на А-120 в больницу попали четыре женщины

В Гатчинском районе Ленобласти Mitsubishi врезался в Volkswagen.

В Ленинградской области после дорожной аварии в больницу увезли четырех женщин, сообщили в ГИБДД во вторник 2 апреля. ДТП произошло на 76 км трассы А-120.

По данным инспекторов, в Гатчинском районе Ленобласти столкнулись Volkswagen и автомобиль Mitsubishi. За рулем немецкой машины сидела женщина 45-ти лет, “японцем” управлял 33-летний мужчина. Авария произошла, когда женщина начала поворот налево со второстепенной дороги.

После столкновения на место прибыли экстренные службы: в Гатчинскую больницу доставили четырех пострадавших — женщину из Volkswagen и трех пассажирок Mitsubishi с многочисленными травмами. Сейчас Госавтоинспекция Ленобласти проводит проверку по этому происшествию.

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