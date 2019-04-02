Проблемы Петербурга: не хватает 36 садиков, 1000 км теплосетей просят ремонта

О Петербурге в цифрах сегодня рассказывалось на заседании нового Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. В заседании участвовало 60 представителей администрации и экспертов других сфер.

Сегодня, 2 апреля, прошло первое заседание Совета по стратегическому развитию и проектам при Губернаторе Санкт-Петербурга. Было озвучено много показателей, озвучено много планов. Показателями описали то, что больше всего беспокоит жителей города.

Сейчас у Петербурга есть четыре приоритетных направления развития. Необходимо превратить его в «умный город», «комфортный город», «социальный город», «открытый город». С докладами по каждому направлению выступили представители городской администрации.

Вице-губернатор Виктор Княгинин обозначил общие цифры. Сейчас, по его словам, в Петербурге действует 12 национальных проектов, 43 региональных и 18 государственных программ, но их мало для того, чтобы сделать город развитым. Поэтому проекты будут создаваться и дальше, только теперь при участии не только властей, но и экспертов из разных сфер – в этом суть нового Совета.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что до 2020 года планируется на 100% сделать автобусы Петербурга низкопольными. Также, по его словам, в Северной столице не хватает 36 детских садов и 27 школ. Их построят за десять лет и выделят на это 300 млрд рублей. Уже в 2019 году построят 28 садиков и 13 школ. Также в 2019 году будет реконструировано более 1000 км теплосетей, а на 63 объектах в городе будет заменено освещение, рассказал Бондаренко.

Председатель комитета Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко заявил, что в центре города есть 3000 исторических здания, на сохранение которых идут затраты. Москаленко отметил, что их необходимо приспособить к современному использованию.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина рассказала, что в Петербурге больше 1,5 млн человек старше 60 лет, из них 218 тыс. – старше 80-ти лет, много инвалидов. Для помощи маломобильным гражданам будет создана служба социальных участковых — на это потратят 124 млн рублей. К 2021 году, сообщила Митянина, на индивидуальную программу обслуживания должны перейти 150 тыс. человек.

Руководитель администрации Санкт-Петербурга Любовь Совершаева указала на то, что в управлении городом участвуют лишь 5% жителей. К концу 2019 года эта цифра должна достичь 20%, а к 2024 году – 1/3.

Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов поделился впечатлением о новом совете: он станет не только экспертной поддержкой властей, но и позволит общаться представителям разных сфер города.