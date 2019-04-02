Минобороны: жизням пострадавшим в петербургской академии ничего не угрожает

Ведомство сообщило, что одному молодому человеку уже сделали операцию, после которой он чувствует себя нормально.

Инцидент произошел сегодня, второго апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского. Взрыв прогремел в одном из служебных помещений учебного заведения примерно в половину второго дня. В результате вред здоровью был нанесен четырем военнослужащим, остальных смогли оперативно эвакуировать из здания. Известно, что троим мужчинам помогли немедленно, а четвертому понадобилась операция, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны России.

Пока что до сих пор не выяснено, что стало причиной взрыва и как предмет попал в академию. Также специалисты затрудняются ответить на вопрос, что именно взорвалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после взрыва в академии Можайского СКР возбудил дело. Есть мнение, что имело место быть покушение на убийство.