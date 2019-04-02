После взрыва в академии Можайского СКР возбудил дело

В академию приехал сотрудник главной военной прокуратуры и направляет работу служб.

Следственный комитет запустил в работу дело из-за взрыва в академии Можайского, сообщили в СКР 2 апреля.

Сейчас речь идет о покушении на убийство двух и более лиц. После взрыва в учебном здании госпитализированы четверо военнослужащих, их жизнь вне опасности, сообщили в СК Санкт-Петербурга.

Сотрудники СК Петербурга устанавливают, что именно взорвалось и как именно это произошло, сообщили в СКР. Снаряд разорвался на втором этаже здания в учебные часы.

Кроме этого Главная военная прокуратура тоже начала проверку по происшествию — в академию прибыл сотрудник ГВП, который координирует работу спасателей и других служб.

Как передала Gazeta.SPb ранее, Беглов сообщил, что при ЧП в академии Можайского никто не погиб.