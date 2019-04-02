Беглов рассказал о взрыве в академии Можайского

Никто не погиб, четыре человека пострадали — сейчас службы устанавливают, что именно взорвалось.
Александр Беглов сообщил журналистам подробности о ЧП, произошедшем в военно-космической академии Можайского 2 апреля. По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, в корпусе сдетонировало неизвестное устройство, никто не погиб, четыре студента госпитализированы — один из них ранен легко.
Беглов отметил хорошую работу экстренных служб и подтвердил, что личный состав эвакуировали.
Взрыв, по сообщениям служб, произошел около половины второго днем 2 апреля. Беглов приехал в академию сразу же.
По данным в сети, в академии учатся около двух тысяч студентов. Здание расположено в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов присоединится к заседанию о планировании стратегии позже из-за произошедшего в академии.