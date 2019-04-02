Беглов опоздает на заседание по стратегическому планированию из-за ЧП в Можайского

Заседание начнут без врио губернатора. Фото:
Заседание начнут без врио губернатора. Фото: "Мойка78"

Врио губернатора направился в военно-космическую академию, где произошел взрыв.

В Санкт-Петербурге началось первое заседание по стратегическому планированию во вторник 2 апреля. Его проводят в комплексе “Точка кипения” на пр. Медиков.

На заседании собрались чиновники из Смольного и даже ждали врио губернатора Александра Беглова, но вице-губернатор Владимир Княгинин сообщил, что тот подъедет позже, так как отправился на место взрыва в академии Можайского.

Взрыв в военном ВУЗе произошел около 13:30 2 апреля — уже известно о четырех пострадавших.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, на заседании уже заметили балетмейстера Бориса Эйфмана, начальника проектного управления администрации губернатора Юлию Лудинову, академик РАН и главный кардиолог Евгений Шляхто и другие.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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