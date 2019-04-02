Беглов выехал на место взрыва в академии Можайского

Взрыв произошел около 13:30, пострадало четыре человека — вероятно, курсанты.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов едет на место взрыва в академию Можайского на Петроградской стороне, сообщает ТАСС 2 апреля. Взрыв в учебной здании произошел около 13:30 — пострадало как минимум четыре человека, их увезли врачи.

Врио губернатора намерен лично разобраться с ситуацией на месте. Академия Можайского находится на Ждановской улице в Петроградском районе.

По предварительной информации, в здании мог разорваться снаряд. В дневное время в ВУЗе шли занятия — пострадавшие, скорее всего, являются курсантами учебного заведения, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

В феврале 2019 года в Санкт-Петербурге обрушился один из корпусов университета ИТМО — никто не пострадал, но спасатели эвакуировали корпус и еще несколько дней разбирали завалы. Беглов прибыл на место происшествия незамедлительно и руководил действиями служб на месте.