Рейс «Москва-Петербург» задержали из-за птиц

Самолет должен был вылететь из столицы в половину восьмого, но не смог покинуть Домодедово вовремя.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Пассажиры оказались на борту в положенное время и ожидали, что вот-вот взлетят. Самолет действительно почти что оторвался от земли, но внезапно для всех сел. Известно, что рейс должен был состояться еще в 19:25, но пока что пассажиры находятся все еще в Москве, передает издание «Фонтанка».

Авиакомпания S7 прокомментировала сложившуюся ситуацию. Оказывается, пилотам помешали птицы, о которых диспетчеры сообщили за пару минут до взлета. Их специалисты назвали помехами в воздухе. Некоторые очевидцы считают, что это лишь предлог, а на самом деле может быть более серьёзная причина для задержки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга. Теперь горожанам придется летом летать в Турцию через Москву.