«Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга

С 31 марта авиакомпания «Победа» прекращает полеты по международным направлениям из Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Свой последний рейс «за рубеж», а именно в Стамбул (Турция), авиакомпания совершила 30 марта.

«В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут», — сообщили в компании.

Причиной прекращение вылетов за рубеж стали задержки при проверках воздушных судов «Победы» пограничной службой ФСБ.

Стоит отметить, что «Победа» по данным за январь 2019 года перевезла более 689 тысяч пассажиров и стала третьей крупнейшей авиакомпанией России.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в авиакомпания «Россия» внедрит безбагажные тарифы на рейсы из Пулково. Речь идёт о тарифах, исключающих оплату стоимости багажа. Их планируется внедрить на 36 направлениях полетов авиакомпании. Это подавляющее большинство, если учесть, что всего их насчитывается 42.