Нобелевский лауреат считает, что рак непобедим

Арье Варшель рассказал, что человечество не сможет уничтожить рак окончательно.

Своим мнение он поделился второго апреля, общаясь с журналистами. Его слова многих повергли в шок – биохимик не верит в торжество науки над страшным заболеванием. Арье Варшель думает, что ученые смогут научиться контролировать рак, но вот избавиться от него раз и навсегда – никогда. Нобелевский лауреат убежден, что специалисты смогут разработать лечение, лекарства и терапию, но все это не способно победить рак, передает ТАСС.

Единственное, на что остается надеяться, по мнению Арье Варшеля, так это на контроль. С ним могут справиться компьютеры, которые однажды смогут предсказывать поведение белков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны основные причины возникновения рака груди. Ученые считают, что виновато пристрастие к алкоголю и еде – лишний бокал вина и ожирение повышают риски.