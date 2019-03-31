Стали известны основные причины возникновения рака груди

Ученые из Австралии подвели итоги шести исследований, в которых приняли участие более 200 тысяч женщин. Выяснилось, что около 30 тысяч вариантов развития рака молочной железы можно будет избежать в ближайшем будущем.

Основные условия для предотвращения недуга: пациентки должны своевременно отказаться от частого употребления алкогольных напитков, а также поддерживать нормальную массу тела.

Как сообщает Medicalxpress, ожирение является чуть ли не основной причиной возникновения рака груди — избежать его в следующем десятилетии можно будет в 17,5 тысяч случаев. Что касается спиртного, то на него приходится 11,6 тысяч случаев.

Отмечается, что риск возникновения рака молочной железы возрастает с каждым выпитым бокалом алкоголя в день.

Также негативное влияние оказывает длительное применение гормональной терапии во время менопаузы. Этим объясняется около 7% случаев рака в постменопаузе.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ученые доказали, что грецкий орех помогает при раке груди.