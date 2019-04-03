Россиянин, пытавшийся вывезти своих детей из Швеции, задержан в Польше

Россиянина и его детей задержали в варшавском аэропорту Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Россиянина и его детей задержали в варшавском аэропорту Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гражданин РФ Денис Лисов предпринял попытку вывезти из Швеции троих своих детей. Однако она не увенчалась успехом — они были задержаны в варшавском аэропорту. Детей могут вернуть в приемную семью.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника посольства РФ в Польше Владислава Выборнова, накануне в Польше задержали семью россиянина — отца и троих его несовершеннолетних детей. До этого он проживал на территории Швеции.

Мать детей попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью — мусульман, выходцев из Ливана,

— рассказал Выборнов.

Выяснилось, что россиянин ранее проживал в Хабаровске, в Швеции он просил убежища — документов российских у него при себе не было. Генконсульство Гетеборга оформили мужчине свидетельство на возвращение. По нему он и собирался вернуться в Москву.

Отмечается, что в судьбе россиянина и его детей принимают участие сотрудники посольства России в Польше. Также Лисову предоставили адвоката.

Скоро состоится суд: будет принято решение, депортировать детей обратно в Швецию или нет. Пока задержанных отпустили. Как сообщил Лисов, ни шведские, ни польские власти претензий ему не предъявляют.

Не могу сказать, какое решение примет суд, но Денис и его дети готовы доказывать, что они – семья, что их нельзя разлучать,

— отметил адвокат Бабкен Ханзадзян.

Веской причиной для того, чтобы не возвращать детей обратно в Швецию является тот факт, что они проживали в мусульманской семье.

Дети были помещены в приемную арабскую семью. Дети – христиане. Они не чувствовали себя в безопасности и боялись,

— пояснил адвокат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина прописывала у себя мигрантов, чтобы содержать детей.