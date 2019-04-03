В парках и скверах Петербурга хотят организовать площадки для мангалов

В Законодательном собрании Петербурга предлагают обустроить в парках специальные площадки для мангалов и барбекю. Соответствующие поправки могут быть внесены в городской закон о благоустройстве.
Депутаты намерены сделать легальным использование мангалов и барбекю в специально оснащённых под эти цели зонах отдыха. Речь идёт о тех площадках, которые оборудуют на территории скверов и парков.
Разработчиками законопроекта выступили депутаты Денис Черырбок, Мария Щербакова и Сергей Соловьев.
Документ будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания сегодня, 3 апреля.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые сравнили шашлык с сигаретами.
В Оксфордском университете рассказали какую опасность несут блюда, приготовленные на открытом огне. Оказывается, в дыме от костра имеются вредные канцерогены, угарный газ. Эти и другие вещества провоцируют возникновение рака и других опасных заболеваний дыхательных путей.