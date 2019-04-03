В парках и скверах Петербурга хотят организовать площадки для мангалов

В специальных зонах можно будет жарить шашлыки Фото: pixabay

В специальных зонах можно будет жарить шашлыки Фото: pixabay

В Законодательном собрании Петербурга предлагают обустроить в парках специальные площадки для мангалов и барбекю. Соответствующие поправки могут быть внесены в городской закон о благоустройстве.

Депутаты намерены сделать легальным использование мангалов и барбекю в специально оснащённых под эти цели зонах отдыха. Речь идёт о тех площадках, которые оборудуют на территории скверов и парков.

Разработчиками законопроекта выступили депутаты Денис Черырбок, Мария Щербакова и Сергей Соловьев.

Документ будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания сегодня, 3 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые сравнили шашлык с сигаретами.

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