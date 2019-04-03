Пожар охватил несколько домов в Кировском районе

В Кировском районе Ленинградской области в двух домах произошло возгорание. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, пожар произошёл в районе 7 часов утра 3 апреля в поселке Путилово.

Фото свидетелей происшествия, выложенные в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», были сделаны с Мурманского шоссе.

Причина пожара пока неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петергофе девять пожарных тушили горящую машину.

Пожар произошёл 1 апреля в Петродворцовом районе Петербурга. На одной из улиц города загорелась машина. По полученным данным, сообщение о пожаре было получено дежурным около 3 часов ночи. Собеседник сообщил, что на улице Парковой, 20 горит легковой автомобиль марки «KIA». Огонь потушили в течение часа. В спасательных мероприятиях были задействованы девять сотрудников МЧС и две единиц специализированной техники. Пострадавших при пожаре выявлено не было.