Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд морском порту Высоцка

75- миллиметровый артиллерийский снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти
75- миллиметровый артиллерийский снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времён второй мировой войны, обнаруженный в одном из терминалов морского порта в городе Высоцк Выборгского района Ленобласти.

Сигнал об опасной находке поступил на пульт дежурного в понедельник, 1 апреля. 75- миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен в завезённом для производства земляных работ грунте.

Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Специалисты-взрывотехники передали снаряд под охраной полиции военным саперам для последующего уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского. Взрыв произошел во время занятий на втором этаже одного из корпусов. Предполагается, что сдетонировал боеприпас, на машинах “Скорой помощи” из здания увезли четверых курсантов военного учебного заведения.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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