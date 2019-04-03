Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд морском порту Высоцка

75- миллиметровый артиллерийский снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти

75- миллиметровый артиллерийский снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времён второй мировой войны, обнаруженный в одном из терминалов морского порта в городе Высоцк Выборгского района Ленобласти.

Сигнал об опасной находке поступил на пульт дежурного в понедельник, 1 апреля. 75- миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен в завезённом для производства земляных работ грунте.

Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Специалисты-взрывотехники передали снаряд под охраной полиции военным саперам для последующего уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского. Взрыв произошел во время занятий на втором этаже одного из корпусов. Предполагается, что сдетонировал боеприпас, на машинах “Скорой помощи” из здания увезли четверых курсантов военного учебного заведения.