В Пикалево местный житель выстрелил в собаку

В Бокситогорском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту заявления гражданина о стрельбе.

Как стало известно Gazeta. SPb, 2 апреля в полицию Бокситогорского района обратился 68-летний местный житель.

Пенсионер заявил, что в его собаку стрелял мужчина, проживающий в одном из домов на улице Набережной в городе Пикалево, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту для установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что группу мужчин задержали после избиения петербуржца с собакой.

В Центральном районе Петербурга задержали четверых злоумышленников, которые избили гражданина, гулявшего со своей собакой. Между участника возникла ссора, которая переросла в драку. Пострадавший в результате нападения мужчина обратился в травмпункт. Нападавших передали сотрудникам правоохранительных органов.