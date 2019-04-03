В Пикалево местный житель выстрелил в собаку

Ведётся проверка Фото: Pixabay
Ведётся проверка Фото: Pixabay

В Бокситогорском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту заявления гражданина о стрельбе.

Как стало известно Gazeta. SPb, 2 апреля в полицию Бокситогорского района обратился 68-летний местный житель.

Пенсионер заявил, что в его собаку стрелял мужчина, проживающий в одном из домов на улице Набережной в городе Пикалево, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту для установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что группу мужчин задержали после избиения петербуржца с собакой.

В Центральном районе Петербурга задержали четверых злоумышленников, которые избили гражданина, гулявшего со своей собакой. Между участника возникла ссора, которая переросла в драку. Пострадавший в результате нападения мужчина обратился в травмпункт. Нападавших передали сотрудникам правоохранительных органов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Бокситогорский район ленобласть пикалево собака
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд морском порту Высоцка
В Петербурге задержан мужчина, набросившийся на знакомую с ножом
В Пикалево местный житель выстрелил в собаку
Стало известно, сколько времени петербуржцы «зависают» в Сети
Проект капремонта исторических зданий на Тележной будет доработан
Военный оркестр будет неделю играть на Дворцовой площади
Сотрудники завода Ford обсудят сохранение рабочих мест с Дрозденко
Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных среди интуристов городов России