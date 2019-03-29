Группу мужчин задержали после избиения петербуржца с собакой

Мужчина попал в травмпункт Фото: Pixabay
Мужчина попал в травмпункт Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга задержали компанию из 4-ых мужчин, избивших гражданина, гулявшего с собакой.

Как стало известно Gazeta. SPb, задержание злоумышленников произошло силами двух нарядов групп задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии около часа ночи 29 марта.

Четверо мужчин нанесли телесные повреждения гражданину, гулявшему с собакой, сообщили в пресс-службе УВО.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о драке, произошедшей возле дома №12 на улице Радищева. Оперативно оказавшись на месте происшествия, были задержаны четверо мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Они напали с кулаками на 49-летнего гражданина.

Отмечается, что потерпевший был на вечерней прогулке с собакой, когда встретил компанию молодых людей. Между ними возникла ссора, причины которой выясняются. Словесная перепалка переросла в драку.

Избитый мужчина обратился в травмпункт. Задержанных передали сотрудникам 78 отдела полиции.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что житель Ленобласти чуть не убил соседа в пьяной драке.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
драка спб УВО Центральный район
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