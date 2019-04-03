Пенсионер отдал 295 тысяч за сбитое зеркало Mercedes

Пенсионер услышал посторонний звук и подумал, что машина что-то задела. Фото: pixabay.com
Пенсионер услышал посторонний звук и подумал, что машина что-то задела. Фото: pixabay.com

Мошенники симулировали столкновение иномарки и “ВАЗ 2107” на Дунайском пр. 1 апреля.

В полицию Санкт-Петербурга обратился пенсионер 82-ух лет, который подозревает, что его обманули мошенники, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД 3 апреля. По словам жителя Фрунзенского района, он отдал деньги водителю Mercedes за сломанное зеркало.

Как сообщил заявитель полиции Петербурга, 1 апреля он заезжал в карман дома на Дунайском пр. и вдруг услышал посторонний звук. После того, как пенсионер припарковал свой “ВАЗ 2107”, к нему подошел мужчина и заявил, что пенсионер сломал ему боковое зеркало при повороте — он провел пенсионера к своему Mercedes и указал на повреждения. Заявитель снял для мошенника 295 тысяч рублей в банкомате, сообщили в МВД Петербурга.

Посторонний звук, который услышал пенсионер может быть брошенной бутылкой — мошенники используют этот трюк, чтобы симулировать столкновение. Сейчас полицейские проводят проверку по этому происшествию и готовят материалы для уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приозерске задержали грабителя продуктового магазина.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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