Полиция разыскивает петербуржца, ударившего мужчину ножом в живот

Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, нанесшего мужчине ножевое ранение в область живота.

Как стало известно Gazeta. SPb, 2 апреля на входе в одно из предприятий на шоссе Революции, 88 произошла ссора.

Неизвестный злоумышленник, охваченный негативными чувствами, достал нож и нанёс им проникающее колото-резанное ранение брюшной полости 36-летнему петербуржцу, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина скоропалительно покинул место происшествия. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу.

Полицейские разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге задержан мужчина, набросившийся на знакомую с ножом.

Конфликт 48-летней женщины и её знакомого закончился поножовщиной. Правоохранители задержали 60-летнего злоумышленника, воспользовавшегося холодным оружием.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти красногвардейский район поножовщина спб
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