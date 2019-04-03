В Ленобласти задержали мужчин, похитивших авто у пенсионера

Мужчине вернули его автомобиль Фото: Pixabay
Мужчине вернули его автомобиль Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области раскрыли автомобильную кражу. Задержаны двое виновных.

Как стало известно Gazeta. SPb, автомобиль «Ока» 63-летнего пенсионера, припаркованный на 23 км автодороги города Выборг – поселок Барышево, был похищен неизвестными 1 апреля.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей,сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двое ранее судимых злоумышленника были задержаны сотрудниками полиции: 41-летний и 25-летний мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Похищенное транспортное средство изъято. Мужчинам избрана мера наказания в виде обязательстве о явке.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Пикалево местный житель выстрелил в собаку.

В Бокситогорском районе Ленобласти полицейские ведут проверку по факту заявления 68-летнего местного жителя о стрельбе. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник выстрелил в его собаку.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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