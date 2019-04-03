Мужчина с сайта знакомств обчистил квартиру петербурженки

Женщина 54-ех лет пригласила знакомого в свою квартиру — он покинул ее с деньгами и телефоном.

Женщина 54-ех обратилась в полицию: она заявила, что ее ограбил мужчина, с которым она познакомилась на дейтинг-сайте, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга.

Пострадавшая сообщила полиции Красногвардейского района, что встретилась с мужчиной после переписки на сайте знакомств. По видимому, она пригласила его в свою квартиру, но он, воспользовавшись гостеприимством хозяйки, вынес из дома на Ленской улице 8 тысяч рублей и мобильник жертвы, сообщили в полиции Петербурга.

Сейчас полицейские Санкт-Петербурга начали поиск злоумышленника. Вероятно, женщина показала им страничку мужчины на сайте знакомств, но едва ли хоть что-то из того, что он о себе написал, является правдой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге обманули 82-летнего пенсионера.