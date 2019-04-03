Мать, оставившая ребенка дома без присмотра, пойдёт под суд

Девочка проснулась и вышла на улицу, одетая не по сезону Фото: Pixabay

Девочка проснулась и вышла на улицу, одетая не по сезону Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга жительница предстанет перед судом по обвинению в несоблюдении родительских обязанностей. Женщина оставила малолетнюю дочку одну без присмотра.

Согласно материалам дела, 30 января 2019 года обвиняемая пренебрегла своими родительскими обязанностями, умышленно оставив свою двухлетнюю дочь одну в квартире.

Девочка проснулась среди ночи и вышла на улицу, одетая не по погоду. В районе часа ночи её обнаружила прохожая, сообщили в городской прокуратуре.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Матери девочки грозит до одного года лишения свободы.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге недобросовестную мать лишили родительских прав.

В Пушкинском районе Петербурга мать троих несовершеннолетних детей, пренебрегавшую родительскими обязанностями, лишили родительских прав. Кроме того, ей надлежит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.