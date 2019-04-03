Прокуратура уличила компанию, подделавшую документы на управление домом

Организация хотела получить право на управление домом в Купчино Фото: Pixabay

Организация хотела получить право на управление домом в Купчино Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в деятельности ООО «Финансовый центр ГЦКС». Организация незаконно включила жилой дом по улице Димитрова в реестр лицензий.

Согласно материалам дела, вышеупомянутый дом с 2006 по 2018 года находился под управлением ООО «Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района». По решению ГЖИ Петербурга в 2018 году его передали под управление ООО «Финансовый центр ГЦКС».

Основанием для смены УО послужил протокол общего собрания собственников, предъявленный в Инспекцию, сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что собрание собственников дома по данному вопросу не проводилось, а решение, указанное в протоколе общего собрания собственников в июне 2018 года, не принималось.

Соответственно, протокол собрания был сфальсифицирован. По данному факты было возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа.

Кроме того, чтобы получить права на управление этим домом ООО «Финансовый центр ГЦКС» представило в Инспекцию сфальсифицированные договоры на управление домом с собственниками жилья. С их помощью дом включили в лицензию.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что прокуратура уличила «Невские берега» в загрязнении канализации.