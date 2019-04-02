Прокуратура уличила «Невские берега» в загрязнении канализации

Виновных привлекут к ответственности Фото: Pixabay
Виновных привлекут к ответственности Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура обязала АО «Невские берега» устранить нарушения закона «Об охране окружающей среды».

Согласно материалам дела, правоохранители выявили нарушения в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

Вышеуказанная организация превысила установленные нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения, в том числе, превышение требований к составу и свойствам сточных вод по веществам БПК 5, ХПК, сообщили в городской прокуратуре.

Руководство организации обязали устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге обнаружено загрязнение сточных вод.

Прокурор Приморского района обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Суд полностью удовлетворил требования заявителя.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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