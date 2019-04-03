Сегодня в Петербурге чтут память погибших в теракте в метро

Люди оставляют у станции цветы Фото: Pixabay

Люди оставляют у станции цветы Фото: Pixabay

Неравнодушные жители Петербурга подносят цветы к станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта, произошедшего ровно два года назад.

Напомним, что 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро взорвалась бомба. Две самодельные взрывчатки пронёс террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще одну он заложил на станции «Площадь Восстания», но её удалось своевременно обезвредить.

В результате трагедии из жизни ушло 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Сегодня, 3 апреля, на специальных подставках возле станции метро «Технологический институт» с самого утра появились разноцветные гвоздики и другие цветы.

Как сообщает РИА Новости, петербуржцы также кладут букеты на платформе станции «Технологический институт» на скамейках у перехода.

Отмечается, что в 13 дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим. В 14.30 близкие погибших, власти города, а также все желающие смогут возложить цветы возле вестибюля станции метро «Технологический институт».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что рассмотрение дела о теракте в петербургском метро продолжится.