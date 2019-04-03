Рассмотрение дела о теракте в петербургском метро продолжится

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемых в теракте, совершённом два года назад в петербургском метро. В результате злодеяния скончались 16 человек.

Вчера, 2 апреля, в Ленинградском военном окружном суде прошло первое слушание. Некоторые адвокаты, как оказалось, были плохо ознакомлены с материалами дела и просили дать на это еще неделю.

Однако следующее заседание пройдёт уже сегодня, 3 апреля. Начало запланировано на 11 часов утра.

По версии следствия, 3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро две самодельные взрывчатки, которые изготовили его сообщники-террористы. Одну из них злоумышленник оставил в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», после чего взорвал её. Вторую бомбу он поместил на станции «Площадь Восстания», однако правоохранители успели найти её и обезвредить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы теракта в метро Петербурга хотели вывода войск из Сирии.