Организаторы теракта в метро Петербурга хотели вывода войск из Сирии

Обвиняемые не признали вину и заявили, что дело сфабриковано. Фото: "Мойка78"

Обвиняемые не признали вину и заявили, что дело сфабриковано. Фото: "Мойка78"

Теракт готовили месяц, исполнитель получил 100 тысяч рублей на изготовление бомбы.

Московский окружной суд на выездном заседании сегодня слушал дело о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. По делу проходят 11 обвиняемых, которые якобы помогали террористу-смертнику, подорвавшему себя между “Сенной площадью” и “Технологическим институтом”. Свою вину обвиняемые не признали.

Представитель Генпрокуратуры заявила, что организаторы добивались вывода Россией войск из Сирии, которые сражались против исламских радикалов, сообщили на заседании. По версии следствия, теракт готовили месяц, исполнитель получил около 100 тысяч рублей на бомбу и инструменты.

В метрополитене Санкт-Петербурга оценили ущерб от теракта в 108 млн рублей. Погибло 15 человек, пострадали 103 человека.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что защита обвиняемых попросила перенести суд.