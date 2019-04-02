Защита обвиняемых в теракте в метро Петербурга попросила перенести заседание

Адвокаты заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела. Фото: pixabay.com

Адвокаты заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела. Фото: pixabay.com

Судья заявил, что адвокаты обвиняемых успеют ознакомиться с материалами в процессе слушания.

Адвокаты обвиняемых в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга попросили суд отсрочить заседание, чтобы ознакомиться с материалами дела, сообщает ТАСС 2 апреля. Защита заявила, что у них не было времени полностью прочесть материалы, и подала ходатайстве о переносе заседания на срок от 2 до 7 дней.

Судья постановил продолжить заседание, заявив, что защита ознакомится с делом по ходу рассмотрения.

Обвиняемых доставили в Московский окружной военный суд — всего их 11 человек. Их обвиняют в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года — завтра теракту исполнится 2 года. Террорист-смертник активировал бомбу между “Сенной площадью” и “Технологическим институтом”, погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд приступил к рассмотрению дела о теракте в Петербурге.