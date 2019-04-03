В Петербурге открывается выставка о симфоническом оркестре

Петербургский Музей театрального и музыкального искусства подготовил для гостей и жителей города современную мультимедийную выставку, рассказывающую об истории симфонических оркестров.

Выставка начнет работу в отреставрированном зале Шереметьевского дворца с 3 апреля. Об этом сообщает пресс-службу музея.

Гостей ждет много интересных экспонатов, рядом с которыми будут расположены планшеты с интерактивными программами. Посетителям расскажут об оркестрах Моцарта, Бетховена, Вагнера и Берлиоза.

Отдельная часть программы будет посвящена дирижеру-симфонисту XX века Евгению Мравинскому, который более 50 лет был руководителем Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

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