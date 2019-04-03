Дрозденко проведёт жеребьёвку финала Ночной хоккейной лиги

Глава Ленобласти Александру Дрозденко проведет жеребьевку финала НХЛ дивизиона «Лига чемпионов 40+» и Малого кубка Лиги мечты. Встреча состоится в посёлке Рощино в пятницу, 5 апреля.

В ходе мероприятия губернатор также ознакомится с проектом новой ледовой арены, средства на строительство которой были выделены Министерством спорта РФ.

Местом для строительства ледового поля был выбран посёлок Рощино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дрозденко обещал наградить самые активные районы во время субботника. Александр Дрозденко начал созывать всех на субботники заранее – со второго апреля.

Глава Ленинградской области отметил, что необходимо привести в порядок набережные, парки, скверы и достопримечательности.

Дрозденко рассказал, что уборка – это не только возможность сделать любимый район чище, но и шанс подзаработать.