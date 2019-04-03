Женщина украла шляпу за 3 тысячи на круизном пароме

Полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнюю жительницу Великого Новгорода.

На круизном пароме у пассажира пропала брендовая шляпа, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга на водном транспорте 3 апреля. Мужчина сообщил, что шляпа стоила не менее 3 тысяч рублей.

Полицейские Санкт-Петербурга, получившие сообщение с корабля, прибыли и начали поиск похищенного. По горячим следам задержали женщину 30-ти лет из Нижнего Новгорода. Как позже выяснили сотрудники МВД Петербурга, женщина хорошо проводила время в ночном клубе парома, увидела красивую шляпу и решила забрать ее себе, пока никто не смотрит.

Сейчас в линейном отделе МВД Петербурга на водном транспорте возбудили уголовное дело — женщина может получить максимум до 2 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мужчина с сайта знакомств ограбил свою даму.