Женщина украла шляпу за 3 тысячи на круизном пароме

Полицейских вызвали на круизный паром из-за кражи. Фото: pixabay.com
Полицейских вызвали на круизный паром из-за кражи. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнюю жительницу Великого Новгорода.

На круизном пароме у пассажира пропала брендовая шляпа, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга на водном транспорте 3 апреля. Мужчина сообщил, что шляпа стоила не менее 3 тысяч рублей.

Полицейские Санкт-Петербурга, получившие сообщение с корабля, прибыли и начали поиск похищенного. По горячим следам задержали женщину 30-ти лет из Нижнего Новгорода. Как позже выяснили сотрудники МВД Петербурга, женщина хорошо проводила время в ночном клубе парома, увидела красивую шляпу и решила забрать ее себе, пока никто не смотрит.

Сейчас в линейном отделе МВД Петербурга на водном транспорте возбудили уголовное дело — женщина может получить максимум до 2 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мужчина с сайта знакомств ограбил свою даму.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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