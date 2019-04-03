Острова парка Монрепо в Выборге станут доступны для туристов летом

В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» работы по восстановлению береговой линии островов в районе «Падающего камня» подходят к финишу.

На данный момент специалисты проводят мероприятия по берегоукреплению острова «Палатки», «Пампушинки» и острова «Колонны», сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Отмечается, что в работе используются габионы – специальные железные сетки, наполненные камнями. Они создают надёжный каркас, который позволяет сохранить природный ландшафт островов. При этом все неприглядные элементы конструкции оказываются скрыты от глаз.

По данным администрации региона, один из фрагментов острова «Пампушинка» станет своего рода музейным экспонатом.

Речь идёт о месте, где в детские годы будущий владелец парка создал ландшафтную композицию из камней.

В летний сезон острова будут открыты для туристов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выборгский замок обзавелся бесплатными днями для посещения.