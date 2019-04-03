Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Перед майскими праздниками жителям России нужно пережить короткую рабочую неделю, состоящую из двух дней — 29 и 30 апреля (понедельник и вторник).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости, бонусом ко всему станет тот факт, что 30-го числа можно будет покинуть рабочее место на час раньше.

Напомним, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в честь Праздника Весны и Труда. После небольшого перерыва последуют ещё четыре выходных дня по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая.

Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге экономить на музеях несложно, особенно в мае.

Оказалось, что существует масса способов бесплатного или почти бесплатного посещения музеев Санкт-Петербурга. Некоторыми можно воспользоваться уже этой весной. Жители города на Неве поделились своим опытом о том, как можно выгодно посетить культурные учреждения города.