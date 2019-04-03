Дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд

Мужчина скрывался от полиции с 2005 года в Нижнем Новгороде — органам помогла его мать.

Суд рассмотрит дело об убийстве 2005 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 3 апреля. Мужчину задержали спустя 14 лет после совершения преступления.

По данным следствия, мужчина ударил своего знакомого ножом в грудь в коммуналке на Кирилловской улице Санкт-Петербурга, тот погиб на месте. Это произошло летом 2005 года. Злоумышленнику удалось скрыться, в ноябре его объявили в международный розыск. Все эти годы он скрывался в Нижнем Новгороде — жил у своей подруги и помогал ей в ее бизнесе, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы узнали, где скрывается мужчина, от его матери. Местная полиция нашла его и задержала. Теперь его судьбу решит Смольнинский суд Петербурга, сообщили в прокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Красногвардейском районе Петербурга ищут мужчину, ударившего знакомого ножом в живот.