В Пикалево 25-летний пробрался в квартиру и пытался изнасиловать подругу своей матери

Ранее мужчина уже был судим и привлекался к административной ответственности. Фото: https://pixabay.com

Ранее мужчина уже был судим и привлекался к административной ответственности. Фото: https://pixabay.com

Перед этим злоумышленник избил 60-летнюю женщину, но она оказала сопротивление. Также сообщается, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дело 25-летнего молодого человека. Теперь злоумышленник предстанет перед судом. Жителя Пикалево обвиняют в незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование. Об этом сегодня сообщил Следственный комитет по Ленобласти.

Как считает следствие, в октябре прошлого года молодой человек под алкоголем незаконно проник в квартиру 60-летней подруги своей матери, которая проживает Пикалево и набросился на нее. Мужчина избил спящую хозяйку квартиры и попытался изнасиловать.

Однако женщина оказалась не робкого десятка и сопротивлялась, ей удалось вырваться и позвать на помощь соседей.

Ранее мужчина уже был судим и привлекался к административной ответственности.

Как сообщает СК по Ленобласти, в настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд.