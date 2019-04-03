Мусор в Петербурге: чистота может резко подорожать

Аналитики рассказали, что семья из трех человек в Ленобласти, согласно новым тарифам, заплатит около 9000 рублей в год за вывоз мусора. Это много и с Петербургом может не сработать, считает эксперт. Одна из причин — у города нет собственных полигонов.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, сколько теперь люди будут платить в год за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В феврале 2019 стали работать новые тарифы вывоза мусора и теперь они входят в коммунальные услуги. Так, российская семья из трех человек заплатит в год 3,7 тыс. рублей за вывоз ТКО, утверждают в FinExpertiza. Семья из трех человек из Ленинградской области отдаст за эту услугу куда больше – 8,5 тыс. рублей. уверяют эксперты.

Отметим, что Санкт-Петербург в этом году не планирует переходить на новую «мусорную» систему – это разрешено в порядке исключения также Москве и Севастополю. Но новые тарифы на вывоз ТКО город установил, хотя они пока и не действуют.

Плата гражданина за услугу по обращению с ТКО с 01.01.2019 может составить 142,91 руб. за 1 человека в месяц, сообщается на сайте Комитета по тарифам в Петербурге. Если подсчитать, получится, что приблизительно петербургская семья из трех человек заплатит 5,1 тыс. рублей в год за вывоз ТКО.

Директор по развитию ООО «Эко Лэнд», занимающейся вывозом, сортировкой и захоронению мусора, Александр Попов рассказал, сколько на самом деле должен стоить вывоз мусора и когда Петербург сможет окончательно перейти на новую «мусорную реформу».

Сейчас в Петербурге действительно не работают новые тарифы, объяснил Александр Попов, а в области они только тестируются, и то не во всех районах. Региональный оператор пока начал работать только в районах, не граничащих в Петербургом, например, в Приозерском.

При этом переход на новую реформу и в области, и в Петербурге однозначно будет осуществлен к 2020 году – то есть мусором станут заниматься региональные операторы. Поэтому пока говорить о том, какие должны быть тарифы, рано. Однако Александр Попов отметил, что справедливо, когда с домовладения, а не с человека, взимается 300 рублей в месяц – это 3600 рублей в год. Получается, если на территории живет два человека, то они заплатят за вывоз ТКО всего по 1800 рублей в год. Деньги за вывоз мусора, объясняет Александр Попов, идут на сбор мусора, его временное хранение в контейнерах, транспортировку, сортировку и захоронение его неопасных остатков на полигонах.

Пока нет единого мнения – лучше взимать деньги с человека или с квадратного метра, поскольку ситуации очень разные. Так, в «однушке» могут жить 20 гастарбайтеров и заплатить 3000 в год за площадь, а может жить один человек и заплатить столько же, рассказывает эксперт. И всё же лучше платить с квадратного метра — это стабильнее и поддается хоть какому-то учету, хотя зачастую и убыточнее.

Большое препятствие – у Петербурга нет своих полигонов, поэтому зачастую на границе области и города возникают стихийные свалки. Отсюда конфликты – область настроена агрессивно. По данным властей региона в Ленобласти с начала 2019 года ликвидировано 69 незаконных свалок, где было 11 тыс м3 мусора. При этом 92% убранных несанкционированных свалок в Ленобласти находились в черте населенных пунктов. а 2% в лесах.

По мнению Александра Попова, создание полигонов – это каменный век. Петербургу сейчас нужно строить мусороперерабатывающие заводы, а не новые жилые комплексы.

Раздельный сбор мусора — тоже не выход, считает Александр Попов. Во-первых, их просто негде размещать — дворы слишком плотно застроены, например, в Кудрово. Во-вторых, даже если люди сортируют отходы, но мусоровоз все равно сгребает всё в одну кучу. И в-третьих, сортировку мусора лучше проводить в промышленных условиях — есть средства и исключаются неточности, считает эксперт.

С начала года в Ленинградской области ликвидировано 69 несанкционированных свалок общим объемом порядка 11 000 куб. м.

92% убранных свалок находилось в границах населенных пунктов, 2% – на землях лесного фонда.

Напомним, что мусорная реформа в Ленобласти началась с Приозерска.