Двоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии после “лобового” на “Скандинавии”.

Всего, по информации ГИБДДД, за 2 апреля в Петербурге было оформлено 399 дорожных аварий, а в Ленинградской области – 44. Фото: “Дорожный инспектор. Санкт-Петербург”/vk.com

Всего, по информации ГИБДДД, за 2 апреля в Петербурге было оформлено 399 дорожных аварий, а в Ленинградской области – 44. Фото: “Дорожный инспектор. Санкт-Петербург”/vk.com

ДТП произошло на 124-м километре федеральной трассы. Один участник дорожно-транспортного происшествия был зажат в автомобиле, ему на помощь поспешили спасатели.

Как сообщает “Дорожный патруль” в группе “ВКонтакте” со ссылкой на районный отдел ГИБДД, дорожное происшествие произошло 2 апреля на 124-м километре федеральной трассы “Скандинавия”.

Один участник дорожно-транспортного происшествия был зажат в автомобиле, ему на помощь поспешили спасатели.

Мужчина на Audi, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 47-летней женщины. Водителям потребовалась срочная помощь и они были госпитализированы в больницу.

Всего, по информации ГИБДДД, за 2 апреля в Петербурге было оформлено 399 дорожных аварий, а в Ленинградской области – 44.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП на Стачек с участием двух иномарок привело к затору.