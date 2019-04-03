В порту Санкт-Петербурга простаивают 27 тонн говядины

Сперва мясо отправят на экспертизу и уже потом пропустят. Фото: Россельхознадзор.
Сперва мясо отправят на экспертизу и уже потом пропустят. Фото: Россельхознадзор.

Таможенники не могут пропустить груз из Аргентины — на нем нет русской этикетки.

В Санкт-Петербург прибыл груз мяса из Аргентины, но в морском порту его остановили, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 3 апреля. На говядине нет русской этикетки.

Фото: «Россельхознадзор»

Дело не в том, что таможенники Морского порта Санкт-Петербурга не знают испанского — отсутствие такой информации нарушает технический регламент. Пока что груз в 27 тонн мяса дальше не пойдет — сперва образцы отправят на экспертизу и специалисты определят соответствие продукта заявленным параметрам, сообщили в Россельхознадзоре Петербурга. Остается надеяться, что груз не испортится к тому моменту, как экспертизу закончат. Поставщика, вероятно, оштрафуют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти сожгли сыр и колбасу из Евросоюза.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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